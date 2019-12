Meteo, le previsioni per il fine settimana

Fine settimana stabile a Bologna e provincia, con qualche nube in più tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre specialmente sulla parte orientale, per effetto di un veloce impulso freddo in arrivo dai Balcani. Quest’ultimo favorirà una diminuzione delle temperature, che si porteranno in linea con la media del periodo o leggermente al di sotto di essa fino a domenica 29 dicembre.

Precipitazioni assenti nel periodo preso in esame. Temperature in calo, con valori minimi che tra sabato 28 e domenica 29 potranno toccare i -3/-4°C fuori dalla zona urbana. Ventilazione in prevalenza debole da Nord-Est con rinforzi alle quote più alte dell’Appennino. Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili sul sito del Centro meteo Emilia Romagna.

Gallery