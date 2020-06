Meteo Bologna: tregua pioggia, ma per l'estate bisogna attendere

Gli ultimi giorni a Bologna e in tutta la regione, il cielo, più che all'inizio dell'estate, ci ha riportato all'autunno. Per oggi, giovedì 17 giugno, assisteremo a temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sui rilievi nuvolosità variabile, dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Le temperature massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 25 °C in pianura.

Dal 18, la pioggia dovrebbe darci una tregua anche se al mattino il cielo sarà velato e sui rilievi la nuvolosità variabile, poi dalla sera torna il sereno. Le temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 17 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 28 °C in pianura.

Ancora sereno o poco nuvoloso venerdì 19 giugno, con temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 22 °C sui rilievi e 26 °C in pianura.

Secondo i dati Arpa, fino alla giornata di sabato la situazione meteorologica sarà ancora condizionata dalla presenza di una circolazione depressionaria centrata sull'Europa occidentale che richiamerà sulla nostra regione flussi da ovest via via meno umidi ed instabili: ne conseguirà ancora il probabile sviluppo di acquazzoni pomeridiani, specie sui rilievi. Da domenica la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre fin sull'Europa centrale e la disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali, favoriranno un tipo di tempo più stabile e soleggiato. Le temperature saranno in progressivo aumento, fatta eccezione per il settore costiero, e si porteranno in linea con le medie stagionali entro il termine del periodo in esame.