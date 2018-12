Meteo, le previsioni per le prossime ore: arriva la neve

Arriva la neve, abbondante in Appennino. E' quello che emerge dalle ultime previsioni redatte da Arpae e da Isac-Cnr, relative alle prossime 36 ore. Il grosso delle precipitazioni nevose andranno a cadere sulla fascia appenninica, con la quota-neve attestata sui 200 o 300 metri di atitudine.

Stando alle proiezioni di Arpae in pianura potrebbero verificarsi fenomeni di pioggia mista a neve, in una dinamica che si protrarrà almeno fino al pomeriggio di venerdì. Sabato invece tornerà a splendere il sole, ma le temperature subiranno un altro leggero abassamento. Per la prossima settimana invece si preannuncia una vera e propria soffiata di gelo, con la colonnina di mercurio ampiamente sotto zero.

Dalle prime ore di venerdì i fiocchi bianchi cadranno copiosi fino alle porte di Bologna, con accumuli stimati tra i 10 e i 25 centimetri. Una spolverata invece sulle aree di pianura, tra i due e i 10 cm.

Il Comune di Bologna ha già predisposto la preallerta sui mezzi spazzaneve e spargisale, ma molto dipenderà dall'evoluzione del fenomeno nelle prossime ore.