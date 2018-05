Temperature giù, colpa di un ciclone che arriva dall'Islanda

Ce ne siamo già accorti: rispetto al clima decisamente estivo degli scorsi giorni qualcosa è cambiato. La responsabilità è di un ciclone Nordatlantico di origine islandese che si sta avvicinando al nostro Paese passando dalla Liguria: le temperature sono sotto la media stagionale di almeno 5° e sono previsti fenomeni piovosi e temporaleschi.

Temperature sotto la media di almeno 5 gradi

Ecco le previsioni del tempo di Arpae da oggi, martedì 15 maggio, a giovedì:

Previsioni di martedì

Al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi; dalla sera nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra 6 °C sui rilievi e 9 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 19 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 31 (rilievi) e 39 km/h (pianura).

Previsioni di mercoledì

Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 10 °C sui rilievi e 12 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 23 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 47 (rilievi) e 50 km/h (pianura).

Previsioni di giovedì

Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 8 °C sui rilievi e 12 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 21 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 13 (rilievi) e 14 km/h (pianura).