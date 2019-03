Meteo weekend: addio primavera anticipata, temperature in picchiata e nuvole

Le temperature degli ultimi giorni ci stanno facendo sentire la Primavera, ma come sarà il tempo per questo fine settimana? Le previsioni del tempo sono buone, eccole giorno per giorno con uno sguardo alle temperature.

Venerdì 1 marzo

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 15 °C in pianura.Velocità massima del vento compresa tra 25 (pianura) e 30 km/h (rilievi).

Sabato 2 marzo

Al mattino sereno; dal pomeriggio cielo velato per nubi alte.Temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 17 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 25 km/h.

Domenica 3 marzo

Sereno; dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità.Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 18 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 30 (pianura) e 40 km/h (rilievi).