Meteo, le previsioni del tempo di questa settimana

Dopo le nevicare e un assaggio di temperature primaverili, con il week end è arrivata la pioggia. Secondo le previsioni Arpae, per la giornata di lunedì 12 marzo, in pianura a Bologna coperto con pioviggini e banchi di nebbia, sui rilievi molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli; nel pomeriggio molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli; dalla sera nuvoloso con banchi di nebbia. Temperature massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 15 °C in pianura.

Anche martedì 13 sarà nuvoloso, con banchi di nebbia e piogge deboli; dalla sera in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 13 °C in pianura.

Al mattino fi giovedì 14 tendenza ad attenuazione della nuvolosità; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura.

Nella giornata di giovedì il transito di un sistema perturbato determinerà piogge e rovesci diffusi sul territorio regionale; in seguito, l'ingresso di correnti atlantiche manterranno condizioni debolmente instabili che favoriranno condizioni di variabilità sul territorio; temperature in lieve diminuzione nella giornata di domenica.