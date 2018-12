Meteo, arriva la neve anche in città: le previsioni della settimana

Dopo le temperature al di sopra delle medie stagionali, a metà settimana potrebbe arrivare l'inverno vero. Per mercoledì 12 dicembre, Arpae prevede al mattino sereno in pianura, molto nuvoloso sui rilievi, mentre nel pomeriggio sui rilievi inizieranno deboli nevicate, al di sopra 800 m. Dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 300 m. Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 5 °C in pianura.

Giovedì 13, molto nuvoloso con deboli nevicate tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra -2 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 0 °C sui rilievi e 2 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 14 (rilievi) e 23 km/h (pianura).

Anche venerdì 14 e sabato 15 a rischio nevicate. Condizioni di tempo stabile nel resto del periodo. Temperature stazionarie a inizio periodo, in diminuzione nella giornata di sabato e successivamente nuovamente in aumento.