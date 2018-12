Meteo, le previsioni di metà settimana: torna la neve in città

Dopo un paio di giorni di tregua, torna la neve. Secondo le previsioni Arpa Emilia-Romagna, il 19 dicembre, in pianura tendenza all'aumento della nuvolosità, metre sui rilievi sarà molto nuvoloso. Dalla sera, in pianura, piogge deboli, deboli nevicate sui rilievi. Temperature minime del mattino comprese tra -3 °C sui rilievi e -1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 2 °C in pianura.

Nella giornata di giovedì 10, si prevedono deboli nevicate già dal mattino anche in pianura. Temperature minime del mattino attorno a -3 °C, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 4 °C in pianura.