Meteo, le previsioni per il fine settimana

Tempo stabile, prevalenza di sereno e freddo in ascesa per questo fine settimana. Fino a lunedì compreso infatti gli effetti di una una corrente atlantica domineranno con alta pressione su tutta la regione, senza eccezioni.

Le temperature invece si abbasseranno leggermente, anche se in quota si potrà assistere al fenomeno inverso. Nulla da fare per piogge e neve, l'inverno vero e proprio non arriverà neanche questa settimana.