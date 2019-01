Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana: torna la neve

Inizio di settimana nuvoloso, secondo le previsioni Arpae, non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni, a carattere nevoso sui rilievi anche a quote collinari. Parziali rasserenamenti sulle aree di pianura e settore occidentale. Le temperature minime sono comprese tra -1 e 3 gradi; massime tra 4 e 6 gradi.

Martedì 22 gennaio, al mattino nuvolosità variabile con addensamenti sui rilievi orientali dove si avranno precipitazioni nevose fino a quote collinari; nel corso del pomeriggio-sera progressivo aumento della nuvolosità con precipitazioni deboli sul settore centro-orientale a carattere nevoso sui rilievi e localmente anche in pianura. Temperature in diminuzione, minime comprese tra -2 e 1 grado, massime intorno a 3/4 gradi.

La giornata del 23 sarà coperta o molto nuvolosa con nevicate anche in pianura. Temperature: minime comprese tra -3 e 1 grado; massime tra 2 e 5 gradi.