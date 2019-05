Meteo, le previsioni del tempo della settimana

Come sarà il tempo la prossima settimana? Dopo questa domenica grigia la voglia d'estate è tanta e il mese di maggio volge alla conclusione all’insegna della spiccata variabilità che lo ha contraddistinto fino ad ora.

Piuttosto perturbate le giornate di lunedì 27 e mercoledì 29, con la prima che vedrà piogge diffuse specialmente nella seconda parte di giornata e la seconda che vivrà un’instabilità maggiormente localizzata e a carattere temporalesco. Saranno inframezzate da un martedì 28 maggio che vedrà nubi irregolari e la possibilità di residue precipitazioni in pianura al mattino e sui rilievi nel pomeriggio.

Migliora da giovedì 30 maggio, con il mese di giugno che probabilmente inizierà soleggiato e con temperature in ripresa. Temperature collocate su valori inferiori alla media per l’intero periodo, in ripresa nel fine settimana.

Per i dettagli regionali consultare https://www.centrometeoemiliaromagna.com/