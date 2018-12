Meteo, le previsioni per il fine settimana

Giornate ancora caratterizzate dalla nebbia e dal cielo coperto. Il cielo del week-end sarà coperto nubi basse con nebbie e foschie. Le temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Per l'ultimo dell'anno, si prevede tempo stabile per la permanenza di un campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo. Permarranno condizioni favorevoli alla formazione di nebbie sulle aree di pianura. Temperature stazionarie con minime qualche grado sopra lo zero e massime sui 7/8 gradi.