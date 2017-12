Meteo, nevischio e gelate: miglioramento in arrivo

Nuvole su tutta provincia, la neve fa capolino in alcune zone, mentre da domani il cielo tornerà sereno. La mattinata di oggi giovedì 28 dicembre è caratterizzata in pianura con un tempo molto nuvoloso con piogge deboli, mentre sui rilievi oltre alle nuvole c'è la possibilità di nevicate moderate sopra 500 metri. Nel pomeriggio in pianura il cielo sarà molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera nuvolosità variabile.

Domani torna il sole: la mattina cielo sereno con possibilità di gelate; nel pomeriggio in pianura sereno mentre sui rilievi nuvolosità variabile. Dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile. Temperature minime del mattino comprese tra -2 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 7 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 26 (pianura) e 28 km/h (rilievi).

(fonte Arpae)