Meteo, le previsioni dell'inizio della settimana

Dopo le piogge e le alluvioni dei giorni scorsi, la situazione meteo si va ristabilendo in questo inizio della settimana. Secondo le previsioni Arpae, lunedì 4 febbraio. al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m. Nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità; dalla sera sereno. Le temperature minime del mattino sono comprese tra 1 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.

Attenzione alle gelate di martedì 5 febbraio. Le temperature minime del mattino si aggirano attorno a 0 °C, le massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.

Anche mercoledì 6 al mattino il cielo sarà sereno con gelate, dal pomeriggio sereno. Le temperature minime del mattino sono comprese tra -3 °C sui rilievi e -1 °C in pianura, le massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 10 °C in pianura.