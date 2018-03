Meteo, le previsioni del tempo di questa settimana

Dopo la neve della scorsa settimana, che ha imbiancato Bologna e tutto il nostro Appennino, ma provocato anche diversi disagi nei trasporti e non solo, le previsioni meteo sono migliorate e per i prossimi giorni anche la morsa del gelo sarà più clemente. Ecco come Arpae Emilia-Romagna ci descrive i prossimi tre giorni:

LUNEDI'. Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 500 m; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 700 m. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 4 °C in pianura.Velocità massima del vento compresa tra 10 (rilievi) e 20 km/h (pianura).

MARTEDI'. Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m; dal pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m.Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 2 °C sui rilievi e 5 °C in pianura.Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 17 km/h (rilievi).

MERCOLEDI'. In pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m.Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 32 (pianura) e 37 km/h (rilievi).