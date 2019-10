Meteo, le previsioni del tempo di questa settimana

Meteo della settimana, come sarà il tempo? Le previsioni a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com ci parlano di un inizio non proprio sereno, anzi: la settimana inizia all’insegna del brutto tempo.

Per lunedì 7 Ottobre previste piogge moderate fra notte e mattinata, con esaurimento dei fenomeni già entro il primo pomeriggio. Temperature in calo e ventilazione sostenuta da Nord-Est, in attenuazione dal pomeriggio.

Il proseguimento della settimana vedrà condizioni prevalentemente stabili, eccezion fatta per il passaggio di un veloce fronte perturbato fra mercoledì 9 e le prime ore di giovedì 10, con qualche pioggia sul territorio bolognese. Anticiclone in rinforzo da venerdì 11, con fine settimana che si prospetta stabile e mite.

Il profilo delle temperature vedrà valori minimi compresi fra i +7° di Martedì e i +13° di Venerdì, mentre le massime risaliranno dai +16° di Martedì ai +21° di Mercoledì, per poi stabilizzarsi sui +18°/+20° nel resto della settimana.

