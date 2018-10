Meteo, le previsioni per il fine settimana

Un week-end con il cielo a tratti coperto, ma senza piogge. Al mattino di sabato 13 ottobre, secondo le previsioni Arpa Emilia-Romagna, in pianura il cielo sarà nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, mentre sui rilievi si prevede il sereno. Le temperature minime del mattino sono comprese tra 12 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 22 °C in pianura.

Sereno al mattino di domenica 14 in pianura, qualche nuvola sui rilievi. Dal pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime del mattino sono comprese tra 10 °C sui rilievi e 12 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.

La settimane entrante non sembra portare variazioni di rilievo. La presenza di un campo di alta pressione garantirà condizioni di stabilità. Possibile formazione di foschie dense e banchi di nebbia in pianura e nelle valli nelle prime del mattino e dopo il tramonto.