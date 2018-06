Meteo, previsioni del tempo per il weekend

Un fine settimana all'insegna del bel tempo quello che si profila per il weekend in arrivo. Il sole estivo nei pomeriggi porterà le temperatura fino a 29°, così come riportano le previsioni meteo dell'Arpae.

Ecco come sarà il tempo questo week-end nel bolognese:

VENERDI'. Al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievisereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 18 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 21 °C sui rilievi e 27 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 28 km/h.

SABATO. Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 15 °C sui rilievi e 17 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 29 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 18 (rilievi) e 19 km/h (pianura).

DOMENICA. Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla serasereno. Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 23 °C sui rilievi e 28 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 19 (rilievi) e 21 km/h (pianura).