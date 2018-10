Meteo: le previsioni per il fine settimana

Il meteo del fine settimana del 20 e 21 ottobre non cambia, secondo le previsioni Arpa-ER. Sabato 20, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, dalla sera velato per nubi alte. Le temperature minime del mattino si aggirano sui 12 °C, le massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 22 °C in pianura.

Domenica 21, al mattino in pianura il cielo sarà nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Rasserenate nel pomeriggio. Le temperature minime del mattino comprese sono comprese tra 7 °C sui rilievi e 10 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.

Per l'inizio della settimana prossima, è previsto il transito di un minimo depressionario, proveniente dall'Europa orientale, che potrebbe determinare un peggioramento, con instabilità con probabili precipitazioni. Temperature stazionarie.