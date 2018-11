Meteo, le previsioni del tempo di inizio settimana

Il maltempo da una tregua e dopo il temporale di domenica sera, che ha provocato allagamenti e diversi interventi dei Vigili del Fuoco pare che la pioggia lasci spazio ad una nuvolosità variabile. Peggiora poi martedì, sempre secondo le previsioni Arpae, ma i fenomeni saranno deboli. Stabile anche la situazione di mercoledì.

Lunedì

Al mattino nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; dalla sera nuvoloso con banchi di nebbia. Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 18 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 25 (pianura) e 33 km/h (rilievi).

Martedì

Al mattino in pianura coperto con pioviggini e banchi di nebbia, sui rilievi molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 20 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 32 (pianura) e 45 km/h (rilievi).

Mercoledì

Al mattino in pianura molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera in pianura coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 11 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 17 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 20 (pianura) e 26 km/h (rilievi).