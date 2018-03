Meteo, l'inverno non è finito: torna la neve

L'inverno non è ancora finito e sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ricompaiono i simboli della neve. I 'fiocchetti' tornano un po' su tutta la regione, concentrandosi sulla giornata di lunedì 19 marzo.

LUNEDI 19 MARZO. Al mattino in pianura molto nuvoloso con deboli nevicate, sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con pioggia mista a neve, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso.Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 28 (rilievi) e 39 km/h (pianura).

MARTEDI' 20 MARZO. Al mattino coperto per nubi basse o nebbia; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -2 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 6 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 23 (pianura) e 29 km/h (rilievi).

(fonte Arpae)