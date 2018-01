Meteo, Arpae certifica: anno caldo e con fenomeni anomali

L'Emilia Romagna continua a scaldarsi. La certificazione arriva da Arpae, che in una nota ricorda come le temperature medie negli ultimi 15 anni (1991-2015) siano aumentate in media di 1,1 gradi centigradi. Il 2017, non fa eccezione e consolida l'andamento, come riportato dall'ultimo bollettino delle anomalie termiche.

In Emilia-Romagna, anche nel 2017, le anomalie termiche "calde" hanno prevalso su quelle "fredde" per quasi tutto l´anno, contribuendo a consolidare il riscaldamento climatico già in atto in regione da almeno venticinque anni.

Nel corso dell´anno appena concluso, vi sono stati, in particolare tra febbraio e agosto, numerosi ed intensi episodi anomali (rispetto agli anni di riferimento 1961-90), tra i quali spicca intensa ondata di calore di inizio agosto, quando le temperature hanno superato i 40 gradi in una trentina di siti di misura, con un record assoluto di 42,5 °C a Brisighella il 4 agosto 2017.

Mesi più freddi delle attese nel 2017 sono invece stati gennaio e aprile, con gelate diffuse e danni agricoli, e settembre, caratterizzato da una ripresa delle precipitazioni che si erano praticamente interrotte nei quattro mesi precedenti. Dopo un ottobre insolitamente caldo e asciutto, le precipitazioni sono riprese da novembre 2017 (il 13/11 si è addirittura verificata un´improvvisa e breve nevicata su Bologna e dintorni) così come le anomalie termiche “fredde”.

(Il grafico sottostante presenta l´andamento termico medio 2017 in Emilia-Romagna, le zone in rosso sono giorni di anomalia "calda" mentre quelle azzurre sono anomalie "fredde". La linea nera rappresenta le temperature medie giornaliere attese in base ai dati del trentennio di riferimento 1961-1990).

