Meteo: aria fredda in arrivo e temperature in picchiata. Minime tra -4°C a +1°C

L’arrivo di aria più fresca determinerà una decisa diminuzione delle temperature, specialmente per quanto riguarda i valori minimi, tra Mercoledì 5 e Giovedì 6 Febbraio.

Pensate che oggi, Martedì 4 Febbraio, si son registrate temperature minime sui +9/12°C sulla fascia collinare emiliano-romagnola. Le stesse aree Giovedì 6 Febbraio potrebbero vedere valori minimi compresi tra -4°C e +1°C.

Ciò significa una differenza di oltre dieci gradi in media per quanto riguarda le minime che risulteranno inferiori alla norma per il periodo.

La diminuzione sarà quindi sensibile in quota e in alcune aree del territorio, mentre lo scarto sarà inferiore per le zone interessate da inversione termica negli ultimi giorni. Stiamo quindi parlando di gran parte delle aree pianeggianti.

Netto calo termico anche dei valori massimi, sebbene con scarti inferiori rispetto a quelli minimi. Tuttavia la differenza potrà essere lampante anche per questi ultimi nelle zone collinari e di pianura che han visto venti di caduta dall’Appennino nelle ultime due giornate.

Lunedì 3 Febbraio abbiamo infatti registrato picchi massimi di +22/24°Cin alcune località, le quali vedranno una decisa flessione nei prossimi giorni con massime non superiori ai +10/12°C.

Temperature in ripresa dal fine settimana, su valori prossimi alla media anche nelle minime anche per via della maggiore nuvolosità in transito. Si tornerà a temperature superiori alla media specialmente in quota dall’inizio della nuova settimana, anche se non in maniera così marcata come negli ultimi giorni.

Approfondimento a cura del Centro meteo Emilia Romagna