Meteo, le previsioni della settimana

Le previsioni del tempo sul territorio metropolitano di Bologna di Arpae:

Martedì 10 luglio: al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi sereno.

Temperature minime del mattino attorno a 20 °C, massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 33 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 28 (pianura) e 49 km/h (rilievi).

Mercoledì 11 luglio: al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse.

Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 20 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 25 °C sui rilievi e 30 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 55 (rilievi) e 60 km/h (pianura).

Giovedì 12 luglio: al mattino tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse.

Temperature minime del mattino comprese tra 16 °C sui rilievi e 19 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 23 °C sui rilievi e 27 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 12 (rilievi) e 16 km/h (pianura).