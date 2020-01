Meteo, allerta per vento forte: numerosi interventi dei Vigili del fuoco

Allerta gialla per vento per la giornata di oggi. In tutta la regione si è verificato un deciso aumento della ventilazione su tutto il settore appenninico (valori stimati pari a 62-74 km/h e raffiche con valori stimati attorno 80-90 km/h). Venti intensi anche sulla pianura romagnola.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di alberi o rami pericolanti in tutta la provincia di Bologna. Da Imola alle zone montane. Altri interventi legati al vento forte sono state le rimozioni di elementi pericolanti da tetti.