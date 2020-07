Meteo Bologna e provincia: le previsioni del week end, temperature giù e allerta Protezione Civile

Deciso incremento dell’instabilità nel corso di venerdì 3 luglio su tutto il territorio provinciale. Già dal mattino possibili rovesci o temporali sulla bassa a confine col Ferrarese, mentre nel corso del pomeriggio i temporali tenderanno a divenire diffusi a partire dall’Appennino, intensificandosi successivamente sulle aree pianeggianti.

Si ricorda la presenza di un’allerta arancione di Protezione Civile per temporali (massimo grado di allerta per questa criticità) sulle aree pianeggianti della provincia.

Condizioni ancora instabili nella notte di sabato 4 luglio ma in veloce miglioramento, ampie schiarite dal pomeriggio. Domenica 5 Luglio soleggiata su tutto il territorio provinciale.

Temperature in rapido calo nel corso di venerdì 3 luglio a seguito del passaggio temporalesco, con valori massimi pomeridiani che anche nella giornata di Sabato rimarranno inferiori ai +30°C.

Ventilazione in rotazione dai quadranti settentrionali Venerdì, con rinforzi in prossimità dei temporali e da

Nord/Nord-Est in serata; debole e di direzione variabile sabato e domenica.

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com