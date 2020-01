Ducati certificata ancora 'Top Employer Italia'

Ducati certificata 'Top Employer Italia 2020' per il sesto anno consecutivo. La Casa motociclistica bolognese è stata certificata tra le aziende top a livello nazionale in ambito Risorse Umane dal Top Employers Institute.



L’attestazione è data alle aziende che offrono eccellenti condizioni di lavoro, che formano e sviluppano i talenti a ogni livello aziendale e che si sforzano costantemente di migliorare e ottimizzare le loro Best Practice nel campo delle Risorse Umane. La procedura Top Employers prevede la partecipazione a un severo e approfondito processo di ricerca - HR Best Practices Survey - e il raggiungimento degli alti standard richiesti. A garanzia della validità del processo di ricerca, tutte le risposte vengono sottoposte a un Audit di revisione.