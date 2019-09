Ducati: all'asta una Panigale V4 25° anniversario 916

Casa Ducati lancia un'asta di beneficienza a supporto della Carlin Dunne Foundation, l’associazione nata in memoria del pilota del Ducati Team Spider Grips, quattro volte vincitore della Pikes Peak International Hill Climb, tragicamente scomparso durante l’ultima edizione.



L’esemplare numero 5 dell’edizione limitata e numerata della Panigale V4 25° Anniversario 916, ritirata dal mercato appositamente per questo scopo, sarà battuta all’asta su eBay, dove gli interessati potranno fare offerte fino al 15 settembre. La moto è omologata USA e ha un valore di 42.500 dollari. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla fondazione nata in memoria di Carlin e fungerà da capitale iniziale per le attività a scopo benefico. L’andamento dell’asta è visualizzabile sulla pagina dedicata di eBay e la transazione finale dovrà essere fatta attraverso un dealer americano.



Oltre alla Panigale V4 25° Anniversario 916, sarà messa all’asta anche la tuta originale con la quale Chaz Davies ha trionfato a Laguna Seca in occasione del Mondiale Superbike, espressamente donata dal pilota del team Aruba.it Racing – Ducati in memoria di Carlin. La tuta, realizzata in livrea speciale, disegnata appositamente per l’unveiling della Panigale V4 25° Anniversario 916 e ispirata a quella utilizzata da Carl Fogarty venticinque anni fa, contribuirà a rendere ancora più interessante l’asta della moto per i tanti appassionati che vi parteciperanno.



La Carlin Dunne Foundation è stata creata a seguito della tragica scomparsa del pilota californiano, con l’obiettivo di preservarne il ricordo. Si occuperà di fornire risorse per programmi di riabilitazione destinati ad atleti diagnosticati o a rischio di incorrere in commozioni cerebrali, Encefalopatia traumatica cronica e danni traumatici al cervello. Oltre all’asta, la Carlin Dunne Foundation è iscritta alla lista del Charity Program di eBay, tramite il quale chiunque può sostenere la fondazione con un’offerta a seguito di un acquisto sul sito. Per ulteriori informazioni sulla fondazione è possibile visitare il sito www.carlindunne.org.



L’annuncio dell’asta coincide inoltre con l’inizio delle celebrazioni del Carlin Dunne Memorial Weekend previste a Santa Barbara, California, da giovedì 5 a domenica 8 settembre. Il programma della commemorazione è disponibile sul sito carlindunne5.com/celebration.“