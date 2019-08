Interfono per moto: i migliori in commercio

Passione due ruote e lunghi viaggi? Sicuramente non potete partire senza l' interfono per moto : piccoli dispositivi da agganciare direttamente sul casco, che consentono la comunicazione pilota-passeggero o moto-moto.

Dispositivi alimentati da una batteria ricaricabile, con auricolari stereo e microfono, che possono essere collegati anche ad uno smartphone o ad un navigatore sfruttando la connessione senza fili Bluetooth. Funzione utile per la gestione delle chiamate del cellulare, per l'ascolto della musica e delle indicazioni stradali fornite dal navigatore.

Alcuni modelli sono, inoltre, dotati di tecnologia “noise canceling” (per limitare i rumori ambientali e rendere più chiare le conversazioni) e sono anche waterproof, ovvero resistenti alla pioggia. Vediamoli insieme:

Lexin

Iniziamo dell'interfono di Lexin in grado di mettere in comunicazione quattro utenti in un raggio massimo di 1600 metri, che viaggiano ad una velocità fino a 120 km/h. Un modello dotato di batteria agli ioni di litio che garantisce fino a 15 ore di streaming di musica, 8 ore di conversazione e 120 ore in standby. Accessorio che supporta le indicazioni del navigatore, la gestione delle chiamate e i comandi vocali dello smartphone. Ricordiamo, infine, la Radio FM integrata e la costruzione impermeabile.

Blueskysea

Passiamo ora all'interfono di Blueskysea con un raggio d'azione fino a 1000 metri. Un modello dotato di DSP per la soppressione dei rumori ambientali per una più chiara conversazione, con un'autonomia che arriva fino a 10 ore. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di gestione delle chiamate, l'ascolto della musica in wireless e delle indicazioni del navigatore.

Veetop

Da Veetop un interfono per collegare 2-3 motociclisti ad una distanza massima di 800-1000 m e con una velocità fino a 120 km/h. Un modello con radio FM integrata, pratici comandi per la gestione del volume con supporto a musica in wireless, chiamate e indicazioni del navigatore. Ricordiamo, inoltre, la tecnologia di soppressione del rumore, la pulsantiera impermeabile e resistente al calore.

Suaoki

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Suaoki; un interfono che consente di collegare fino a 3 motociclisti ad un distanza massima di 1200 metri. Con questo accessorio è possibile ascoltare musica, gestire le chiamate del cellulare e ricevere istruzioni di navigazione. Include inoltre due diversi tipi di microfono in grado di adattarsi alla maggior parte dei caschi. Non manca la resistenza alla pioggia con certificazione IPX6.

