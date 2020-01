Motori: le auto più vendute nel 2019

Avete intenzione di prendere una nuova auto ma non sapete come si muove il mercato e quali sono le quattro ruote 'più desiderate'? Come ogni anno arriva da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) la classifica delle auto più vendute in Italia.

In totale nel nostro Paese sono state immatricolate lo scorso anno 1.916.320 auto, con un aumento dello 0,3% rispetto al 2018.

Interessante il dato sulle motorizzazioni; nel 2019 i motori diesel hanno perso la leadership del mercato in favore delle motorizzazioni a benzina. La percentuale dei motori a benzina è salita nel 2019 al 44,3% del totale, mentre i diesel si sono fermati al 40%. Le vendite delle auto alimentate a Gpl sono al 7,1%, seguono poi le ibride elettriche al 6% e le automobili a metano al 2 per cento.

Per quanto riguarda le aziende produttrici, al vertice si posiziona il gruppo FCA con circa 450.000 auto immatricolate, con un calo del 9,58% rispetto al 2018.

Passiamo, infine, ai modelli più venduti in Italia. Ancora una volta al vertice della classifica si posiziona la Fiat Panda con 138.132 esemplari. Seguono poi la Lancia Ypsilon con 58.759 unità vendute e al terzo posto il Suv compatto Dacia Duster con 43.701 immatricolazioni.

Di seguito la classifica completa delle 10 automobili più vendute in Italia:

1. Fiat Panda

2. Lancia Ypsilon

3. Dacia Duster

4. Fiat 500X

5. Renault Clio

6. Jeep Renegade

7. Citroen C3

8. Volkswagen T-Roc

9. Toyota Yaris

10. Jeep Compass

