Gruppo Morini: consulenze e preventivi con Whatsapp o Facetime

Cambiare le proprie abitudini dopo le stringenti regole contenute nel decreto del Governo non è semplice, ma è necessario farlo in questa situazione nuova e di difficoltà. Per questo Gruppo Morini ha deciso di non fermarsi e anzi di rimanere al fianco dei propri clienti mettendo a disposizione un nuovo sistema di consulenza a distanza.

Sistema che permetterà di mettersi in contatto con un esperto comodamente da casa, semplicemente con il proprio smartphone tramite videochiamata o telefonata utilizzando Whatsapp o Facetime .

Come? Basterà scegliere l'auto di proprio interesse sul sito (clicca qui) e compilare il form per ricevere maggiori informazioni.

A seguito della richiesta, si verrà contattati dal Servizio Clienti dedicato per fissare un appuntamento telefonico o in videochiamata con un consulente specializzato per supportare le persone interessate nello sviluppo di un'offerta di mobilità!

Non solo: oltre a dare maggiori informazioni e fornire un preventivo, il consulente potrà mostrare tramite il video i dettagli della vettura e avere un confronto diretto con l'interlocutore.

Recapito diretti per prenotare la chiamata completamente gratuita è il numero: 051/4992534.

Possibile inviare anche una mail a info@gruppomorini.it.