Stai per comprare la tua prima Ducati? Subito 1000 euro di sconto

Sei in procinto di acquistare la tua prima Ducati? Bene, mille euro in meno su tutte le moto depotenziate in gamma è il nuovo incentivo di Ducati per tutti i giovani appassionati che decidono di entrare a far parte del mondo delle due ruote.

Tutti i modelli Ducati depotenziati infatti, saranno commercializzati con un’agevolazione di mille euro sull’acquisto. Interessanti opportunità per i neopatentati A1 che sognano un’Hypermotard, un Monster, una SuperSport o uno Scrambler Ducati come prima moto

Borgo Panigale.

Guidare una Ducati infatti, è il sogno di tanti, ma che oggi diventare realtà anche per molti neopatentati. La Casa motociclistica di Borgo Panigale conferma così l’attenzione verso la nuova generazione di motociclisti.

A chi è rivolta

Riservate ai neo-motociclisti, a quanti stanno conseguendo o hanno conseguito la patente A1, Ducati propone una vasta gamma di depotenziate. Moto iconiche capaci di far sognare ogni motociclista, come Hypermotard 950, Monster 821, Monster 797, SuperSport, Scrambler® Icon, Café Racer e Desert Sled, adesso disponibili con un “bonus” di mille euro in meno sul listino.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il concessionario di fiducia o cercare il rivenditore più vicino tramite il Dealer Locator sul sito Ducati.