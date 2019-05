Come diventare conducente 'Ncc' a Bologna

A Bologna l'accesso alla professione di conducente NCC è ben disciplinato da specifiche norme , che definiscono quali requisiti soggettivi occorre possedere, e quali abilitazioni o certificazioni di carattere tecnico/professionale si debbano conseguire.

Cosa è il servizio Ncc

Ncc è l'acronimo di 'Noleggio Con Conducente', ovvero un servizio appartenente alla categoria dei trasporti pubblici non di linea, integrativo e supplementare ai trasporti di linea. Un servizio che si rivolge a un’utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e di viaggio. Prestare servizio come autista NCC, quello che una volta veniva chiamato più o meno a ragione, fare lo "chaffeur", permette di godere di un particolare "status", difficilmente fruibile oggigiorno in altre professioni o attività:

Totale autonomia ed artigianalità del proprio operato;

Utilizzo di autoveicoli d’alto livello;

Contatti con clientela esclusiva e prestigiosa;

Utilizzo dei più moderni strumenti "automatici" per lo svolgimento della propria attività

Requisiti

E’ necessario avere una serie di requisiti. Ecco quali:

Requisiti soggettivi:

avere 21 anni, età che consente di conseguire le abilitazioni professionali necessarie avere la cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell'Unione Europea o essere cittadino non comunitario salvo che la nazione di appartenenza contempli la reciprocità essere residente in un Comune della Provincia di Bologna; essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10 del Regolamento per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura; essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità ( anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio; per il servizio NCC è richiesta anche la disponibilità di una rimessa (art. 9 comma 2 Reg. unificato PG.219650/2017 in relazione art. 3 L.21/1992) nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo; non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito dei Comuni appartenenti all'area; non avere più di 6 autorizzazioni rilasciate da altro Comune; essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose , compreso i terzi trasportati, almeno secondo gli importi minimi previsti dalle normative per tempo vigenti;

Requisiti morali: per svolgere la professione in maniera ottimale è importante avere requisiti morali d'eccellenza come: massima educazione e puntualità, rispetto altrui, capacità di relazioni sociali e pubbliche, capacità di interloquire con la clientela ed un perfetto stile di guida rispettoso del Codice della Strada adattato alle esigenze di ogni passeggero.

Requisiti economici: per chi desidera acquisire il patentino o acquistare la licenza NCC è importante essere già in possesso di una quota significativa della spesa da sostenere, così da evitare mutui o prestiti fin troppo onerosi.

Requisiti tecnico/professionali:

essere titolare di patente di guida di categoria B o superiore; essere titolare di certificato di abilitazione professionale di tipo corrispondente alla patente posseduta conseguibile presso gli Uffici della Motorizzazione civile; conseguire l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese; acquisizione della titolarità di licenza taxi ed espletamento dell'attività.

Dove rivolgersi

Ufficio Taxi: via Enzo Ferrari, 42, Bologna

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 17. Chiuso: martedì, sabato, domenica e festivi, incluso il 4 ottobre (festa del Patrono) e i giovedì pomeriggio di luglio agosto e del periodo natalizio (dal 21 dicembre al 6 gennaio).

Telefono: 051 2195207 / 08

E-mail: poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it

Maggiori informazioni sono reperibili online sul sito del Comune di Bologna (clicca qui)