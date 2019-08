Auto usate: Bologna in testa alla classifica per passaggi di proprietà

In Emilia Romagna è Bologna la prima provincia per numero passaggi di proprietà di auto usate, secondo un'analisi dell'Osservatorio di AutoScout24. Un mercato che sarebbe in leggera crescita : nel primo semestre 2019 infatti, le vendite di auto di “seconda mano” nella regione sono aumentate del +0,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tra le ricerche di chi vuole comprare un'auto usata c’è sempre il diesel (59,2% delle richieste totali). Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato nella regione è pari a 13.860 euro, un dato superiore sia alla media nazionale ma inferiore rispetto a Paesi come Francia, Germania, Austria, Spagna, Belgio e Olanda. Per le auto green (ibride ed elettriche), invece, il prezzo sale a € 23.850.

L’età media delle auto in vendita è di 8,5 anni e tra i brand il più richiesto è Audi, mentre se consideriamo le auto ibride ed elettriche spicca il marchio Toyota.

Il quadro

La classifica per passaggi di proprietà vede in testa Bologna con 23.608 (-1,1%), seguita da Modena con 19.573 (-2,4%), Reggio Emilia con 16.232 (+1,5%), Parma con 12.028 (+1,6%), Forlì-Cesena con 10.167 (+4,1%), Ravenna con 10.105 (+0,4%) Ferrara con 8.903 (+0,8%), Piacenza con 7.765 (-0,3%) e Rimini con 7.313 (+3,7%).

Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione si trasforma: prima Reggio Emilia con 369,9 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Modena (335,2), Piacenza (319,5), Parma (317,5), Forlì-Cesena (307), Ravenna (304,8), Ferrara (295,8), Bologna (276,3) e, fanalino di coda, Rimini (258,8).