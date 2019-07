Car wrapping: cos'è e perché sta spopolando

Volete la carrozzeria della vostra auto sempre al top? Qualcuno vi ha rigato la vettura o le intemperie l'hanno danneggiata esteticamente? Nessun problema...

Negli ultimi anni infatti, anche in Italia ha preso piede il Wrapping: un modo 'veloce' e del tutto innovativo per coprire difetti della carrozzeria, o per personalizzare o modificare esteticamente l'auto.

Car Wrapping: cos'è e come funziona

Wrapping in inglese significa impacchettare, incartare, e da qui nasce il nuovo sistema dedicato all'estetica dell'auto. Il car wrapping infatti, consente di cambiare l'aspetto della propria quattro ruote senza limiti alla fantasia. Il metodo tradizionale si basa sull’applicazione si una speciale pellicola che aderisce perfettamente alle varie superfici, riuscendo a dare un nuovo e immediato aspetto alla vettura. Si ben chiaro: la pellicola è resistente, ed essendo di ultima generazione aderisce perfettamente alla carrozzeria, proteggendola da agenti esterni.

Quanto costa il wrapping auto?

I prezzi per il wrapping auto variano molto a secondo delle dimensioni della vettura e del tipo di effetto o colore che si desidera. Di base i costi sono legati al lignaggio del veicolo, alla manodopera e alla durata del lavoro svolto da chi offre questo tipo di servizio.

Di massima si parte da circa 350 euro per personalizzare un solo pezzo di carrozzeria, fino a superare i 3mila euro per personalizzare un'auto vettura di medie dimensioni.

Car Wrapping a Bologna

Un elenco di attività selezionate in base ai commenti lasciati dagli utenti online e nei vari forum del settore:

WrappAll a Villanova di Castenaso

Speed Glass

Car Wrapping Cantarelli

Unisol Style Center