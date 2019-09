Audi Zentrum Bologna inaugura la nuova filiale: presenti 2mila persone

Audi Zentrum Bologna è la prima concessionaria Audi in Italia per auto nuove vendute, e ieri sera ha inaugurato la nuova filiale a Casalecchio di Reno, in via Guido Rossa. Appartenente al Gruppo americano Penske Automotive Group, ha aperto le porte della nuova struttura, che sostituisce la storica sede di Via Agucchi, e che porta gli standard dell’azienda a livelli sempre più elevati, con 3.000 mq di spazio coperto, di cui 1.700 mq di officina, attrezzata con ben 14 ponti di ultima generazione ed un salone di vendita di 700 mq.

Un evento in grandi stile, al quale hanno preso parte circa 2mila persone e nel quale sono saliti sul palco i The Kolors, noto gruppo musicale reduce dal grande successo dell’estate “Pensare male” e il DJ Biagio D’Anelli. Presenti anche il pluri medagliato nuotatore bolognese Marco Orsi, ed alcuni giocatori della Virtus Basket Bologna. Un evento unico nel suo genere, in piena linea con la continua ricerca dell’eccellenza e la costante attenzione rivolta al cliente di Audi Zentrum Bologna e del Gruppo Penske Automotive Italy (PAG Italy nata nel 2012 dalla joint-venture tra Penske Automotive e le famiglie Vanti- Mantellini), e che conferma il polo di Casalecchio di Reno come punto di riferimento per il segmento Premium Automotive di Bologna.

Presenti Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, e il management di Penske Automotive Italy. Matteo Pedroni, Dealer Manager di Vanti Quattro, spiega “Siamo molto orgogliosi di inaugurare questa nuova sede Audi nel territorio bolognese che rappresenta la filosofia del nostro Gruppo che intende porre in primo piano la piena soddisfazione dei nostri clienti e dei nostri collaboratori”.

Andrea Mantellini, CEO e Managing Director di Penske Automotive Italy invece, sottolinea: “E' motivo di grande soddisfazione per noi rafforzare ulteriormente la consolidata partnership tra la nostra azienda ed Audi Italia con questa nuova sede che ci permetterà di rappresentare al meglio il brand Audi su questo territorio. Con questo investimento aggiungiamo un ulteriore tassello al polo di auto premium bolognese di Penske Automotive Italy”.

“Con Audi abbiamo una forte partnership a livello mondiale e siamo molto contenti di rappresentare questo importante brand sul mercato Italiano, raggiungendo ottimi risultati - sottolinea Elena Alberti, CFO e Managing Director di Penske Automotive Italy - Ci auguriamo di rafforzare la partnership e continuare a crescere insieme nei prossimi anni”.