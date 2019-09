Una Mini Cooper in memoria di 'SuperSic' va all'asta sul web

E' una Mini Cooper Classic del 1993 completamente allestita da Just Minis, e personalizzata con la livrea Sic58, il nuovo progetto a sfondo benifico in ricordo del campione mondiale di Moto2, Marco Simoncelli.

La vettura va all’asta sul portale benefico CharityStars (gruppo HVM) , e i proventi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Simoncelli, organizzazione di utilità sociale e senza scopo di lucro costituita dalla famiglia Simoncelli per onorare in modo degno e duraturo la memoria di Marco.

Modello unico della Mini Cooper Classic, questa vettura personalizzata in livrea per Marco Simoncelli è stata presentata all'evento Spurtlèda58, manifestazione che ha aperto il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. L'automobile è stata allestita da Just Minis, lo specialista italiano delle Mini nato a Milano nel 2005.

Per partecipare all'asta clicca qui.