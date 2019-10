Autodromo Imola: in pista le vetture che hanno fatto la storia

All'autodromo di Imola occasione per vedere in pista le auto che hanno fatto la storia della Formula 1.

Le esclusive attività di F1 Clienti e Programmi XX , ieri e oggi, 1 e 2 ottobre 2019, sono torate su uno dei palcoscenici più graditi ed emozionanti, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

FXX, 599XX, FXX K ed FXX K EVO scenderanno in pista insieme alle vetture che hanno scritto la storia della Formula 1, riproponendo il mito Ferrari due giorni dopo la disputa dell’ultimo round del Ferrari Challenge Europe.

Biglietti e accessi al pubblico:

Tribuna A: accesso gratuito dalle 9.00 alle 18.30.

Paddock: non è consentito l’accesso del pubblico al paddock.