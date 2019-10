La finale europea GT4 all'autodromo di Imola

Novità in arrivo per gli appassionati delle 4 ruote. Nel calendario 2020 dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, nel weekend 31 ottobre – 1 novembre, Imola ospiterà la finale europea del GT4.

Organizzata dalla SRO Motorsport, sotto l’egida FIA di Serie Internazionale, vedrà al via una selezione dei migliori equipaggi che avranno preso parte ai vari campionati GT4 in Europa.

In pista si sfideranno vetture di alto profilo tecnico come Aston Martin Vantage, Porsche 718 Cayman, BMW M4, Audi R8 LMS, Mercedes-AMG. Nel weekend si disputerà anche l’ultima prova della GT2 Sports Club Europe.

Soddisfatto Roberto Marazzi, Direttore Autodromo, che in una nota diffusa spiega: “E’ con grande piacere che annunciamo questa novità nel calendario a quattro ruote 2020. Una finale internazionale, organizzata dalla SRO e riconosciuta dalla FIA, che vedrà darsi battaglia i migliori equipaggi dei campionati GT4 in Europa. Imola ospiterà questo evento in prova unica e siamo sicuri che sarà davvero un grande spettacolo per tutti gli appassionati. Stiamo lavorando con grande impegno per portare ad Imola sempre più eventi a livello internazionale e la finale europea GT4 è certamente uno di questi”.