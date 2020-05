Cambio gomme: prorogato al 15 giugno l'uso degli pneumatici invernali

E' stata prorogata al 15 giugno 2020 la scadenza per l'uso di pneumatici invernali, cioè il classico 'cambio gomme' alla propria auto. Una decisione presa dal ministero dei Trasporti a causa dei “condizionamenti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso” da Covid-19.

In parole povere è possibile circolare con gomme invernali un mese in più rispetto agli scorsi anni, quando la scadenza è sempre stata fissata al 15 maggio.

Un modo per consentire ai cittadini di organizzarsi con calma, adottando tutte le precauzioni anti Coronavirus previste.

Il consiglio è quello di chiamare il proprio gommista di fiducia per fissare l'appuntamento, e magari farsi spedire via mail i dettagli del giorno concordato per il cambio pneumatici . In questo modo, oltre all'autocertificazione, potrete mostrarla alle autorità in caso di fermo nel corso dei controlli alla circolazione.