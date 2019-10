Concorso Join Ducati: hai delle moto? In palio una Hypermotard 950 e pass

Al via il nuovo concorso Join Ducati: più moto Ducati possiedi più possibilità hai di vincere! Come riportato sul sito, se possiedi una moto Ducati, potrai vincere una Hypermotard 950 con livrea speciale replica del Concept presentato al concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019.

Esemplare con grafica esclusiva, realizzata dal Centro Stile Ducati e ispirata ai graffiti delle aree metropolitane.

Non solo, con Join Ducati puoi vincere anche 3 Ducati MotoGp Experience Jerez 2020 per 2 persone. Un'avventura emozionante, attraverso le aree più esclusive del circuito di Jerez de la Frontera, che comprende:



• Pass paddock da venerdì a domenica, con visione della gara dalla “viewing area”

• Garage tour: visita del box accompagnati dal personale Ducati Corse

• Pass Service Road, per vedere l’azione direttamente da bordo pista

• Pass pit lane

• Meet and Greet con i piloti

• Pranzo in Hospitality Ufficiale Ducati Team

• N. 3 notti in hotel con prima colazione

• Trasferimento dall’hotel al Circuito A/R

In palio anche 15 riproduzioni in scala 1:8 della Hypermotard 950 Concept presentata al concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 e 10 zaini Redline B2 realizzati da Ogio in esclusiva per Ducati.

Entra ora in MyDucati e scarica subito lo sketch della Hypermotard 950 Concept in formato digitale, dedicato a tutti gli appassionati.

Per partecipare al concorso Join Ducati sono necessari pochi passi:

possedere una moto Ducati

essere registrato a MyDucati

caricare nella sezione MyGarage il libretto di circolazione per ogni moto Ducati attualmente posseduta

compilare il questionario accessibile dal My Ducati

Ogni Ducati, attualmente posseduta e documentata con l'invio del libretto, ti dà una possibilità di vincere!

Per partecipare al concorso clicca qui