Ecobonus: al via le domande per chi vuole sostituire la vecchia auto

E' stato riaperto il bando regionale per l’ecobonus, per tutti i cittadini che intendono sostituire la vecchia auto con un mezzo più ecologico. A disposizione ci sono 485 mila euro per “assegni” riservati ai proprietari di mezzi alimentati a benzina fino all’euro 2 o diesel fino all’euro 4, che passano ad auto con minori emissioni. Il contributo regionale è di 3 mila euro per l'acquisto di mezzi elettrici o ibridi e di 2 mila per quelli a metano e gpl.

Le domande

Con la riapertura dei termini, le nuove domande possono essere presentate fino al 29 ottobre, senza alcun vincolo legato al reddito o all’Isee dell’interessato.

Potranno richiedere il contributo i cittadini residenti in Emilia-Romagna che intendono rottamare – o hanno rottamato dal 1^ gennaio 2019 – un'autovettura di proprietà o intestata a un’altra persona sempre residente in regione (che abbia dato il consenso). Deve trattarsi di veicoli fino alla classe euro 2 se alimentati a benzina, benzina/metano o benzina/gpl e fino alla classe euro 4 per i diesel.

Gli incentivi riguardano l’acquisto di un’autovettura nuova, con prima immatricolazione tra il 24 giugno 2019 e il 30 aprile 2020, elettrica, ibrida (benzina/elettrica), a metano (mono e bifuel benzina) o gpl (mono e bifuel benzina). Queste ultime tre categorie devono essere di classe ambientale euro 6.

La richiesta dell’ecobonus può essere fatta nella sezione dedicata del portale della Regione: clicca qui