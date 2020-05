Auto: il Gruppo Morini consegna due Nissan Qashqai alla Protezione Civile

In questo delicato e decisivo momento, Nissan Alma Bologna e Nissan Morini Cars sono al fianco della Protezione Civile che giorno dopo giorno affrontano, in prima linea, l’emergenza Coronavirus.



E' per questo motivo che Sergio Morini, presidente del Gruppo Morini di cui fanno parte Nissan Morini Cars e Nissan Alma Bologna, ha consegnato alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna due Nissan Qashqai che verranno utilizzati nel sostegno alla popolazione in questo momento di difficoltà.

"Crediamo fermamente che solo uniti e facendo ognuno la propria parte - spiega - si riuscirà a superare questa fase e ripartire più forti di prima"