MotoGp 2019: date, orari e dove vedere diretta e differita delle gare

Motogp: il calendario del motomondiale per il 2019 con diciannove gare previste , dall'avvio in Qatar il 10 marzo alla chiusura il 17 novembre a Valencia. Due le tappe nella Penisola: il Gp d'Italia al Mugello il 2 giugno, e il Gp di San Marino a Misano il 15 settembre.

Le date

Il MotoGp è partito il 10 marzo - GP Qatar (Losail), 31 marzo - GP Argentina (Termas de Rio Hondo), 14 aprile - GP delle Americhe (Circuit of the Americas), 5 maggio - GP di Spagna (Jerez), 19 maggio - GP Francia (Le Mans), 2 giugno - GP Italia (Mugello), 16 giugno - GP Catalogna (Montmeló), 30 giugno - GP d'Olanda (Assen), 7 luglio - GP Germania (Sachsenring), 4 agosto - GP Rep. Ceca (Brno), 11 agosto - GP Austria (Red Bull Ring - Spielberg), 25 agosto - GP Gran Bretagna (Silverstone), 15 settembre - GP San Marino (Misano), 22 settembre - GP Aragon (MotorLand Aragon), 6 ottobre - GP Thailandia (Chang International Circuit), 20 ottobre - GP Giappone (Motegi), 27 ottobre - GP Australia (Phillip Island), 3 novembre - GP Malesia (Sepang), 17 novembre - GP Valencia (Valencia).

Il calendario MotoGp 2019

Tutte le gare sono tramesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). TV8 manderà in onda alcuni GP in diretta e in differita (vedi tabella a fine articolo)

Moto Gp 2019: data e orario partenza MotoGp

GP QATAR: 10 marzo - ore 17.00

GP ARGENTINA: 31 marzo - ore 20.00

GP STATI UNITI: 14 aprile - ore 21.00

GP SPAGNA: 5 maggio - ore 14.00

GP FRANCIA: 19 maggio - ore 14.00

GP ITALIA: 2 giugno - ore 14.00

GP CATALUNYA: 16 giugno - ore 14.00

GP OLANDA: 30 giugno - ore 14.00

GP GERMANIA: 7 luglio - ore 14.00

GP REPUBBLICA CECA: 4 agosto - ore 14.00

GP AUSTRIA: 11 agosto - ore 14.00

GP GRAN BRETAGNA: 25 agosto - ore 14.00

GP SAN MARINO: 15 settembre - ore 14.00

GP ARAGON: 22 settembre - ore 14.00

GP THAILANDIA: 6 ottobre - ore 9.00

GP GIAPPONE: 20 ottobre - ore 7.00

GP AUSTRALIA: 27 ottobre - ore 6.00

GP MALESIA: 3 novembre - ore 6.00

GP VALENCIA: 17 novembre - ore 14.00

Moto Gp 2019: orari diretta e differita tv Sky e Tv8

Come detto, gli appassionati potranno seguire tutto in diretta su SkySport, diventato negli ultimi anni il canale di riferimento della MotoGp. Ma anche Tv8 trasmetterà in parte lo spettacolo delle due ruote.