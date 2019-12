A Bologna arriva il nuovo showroom usato garantito Volkswagen: ecco il salone Das Welt Auto

Das Welt Auto è il nuovo marchio dedicato ai veicoli usati garantiti dal Gruppo Volkswagen e, per la prima volta, arriva a Bologna, nella nuova sede di AutoCommerciale, affiancando la storica concessionaria Volskwagen.

Ogni vettura viene controllata e garantita dai più elevati standard qualitativi del Gruppo Volkswagen: 110 scrupolosi controlli per assicurare una verifica accurata di ogni singolo componente, garantendone la perfetta efficienza e sicurezza. In poche parole, lo stato della vettura è verificato accuratamente in ogni sua funzionalità, sia meccanica che elettronica.

Inoltre, viene offerto un check up gratuito entro 4 settimane dalla consegna e, se dovesse presentarsi un problema, la garanzia 12/24 mesi Das WeltAuto di Volkswagen Financial Services corre in aiuto e ti protegge da eventuali spese impreviste nei limiti della garanzia prescelta. Completano l'offerta: soccorso stradale 24 ore su 24, check up gratuito e una vettura sostitutiva durante la manutenzione.

Volkswagen Financial Services dedica ai clienti Das WeltAuto condizioni competitive di finanziamento: i vantaggi del Leasing sono estesi anche all’usato Das WeltAuto. I canoni mensili possono includere una serie di servizi supplementari come le coperture assicurative o gli esclusivi servizi di manutenzione.

Infine, Das Welt Auto offre la possibilità di ritirare la vecchia auto al miglior prezzo che potrà essere utilizzato come acconto per l’acquisto della nuova vettura.

Vieni a visitare la nuova sede Das WeltAuto AutoCommerciale in Via Agucchi 80/5, Bologna - 40133.