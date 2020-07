A Bologna le lezioni di guida si fanno più Green!

Nel capoluogo emiliano c'è un nuovo modo di imparare a guidare. Sotto la Torre degli Asinelli si possono fare i primi passi a "quattro ruote" con un veicolo completamente elettrico. A renderlo possibile è l'Autoscuola Drive System di Via Benedetto Marcello 8 a Bologna, la quale, grazie alla partnership con la concessionaria Campani Group, ha deciso di mettere a disposizione per i suoi studenti un veicolo completamente elettrico, peri chi desidera avere la patente B.

L'autoscuola è la prima a Bologna, e in Emilia Romagna, ad offrire lezioni di guida con un'auto completamente elettrica. Una formazione per una filosofia all'avanguardia che guarda all'ambiente con zero emissioni e una performance straordinaria dell'auto elettrica. Presso l'autoscuola Drive System è ora disponibile una Peugeot 208 elettrica pronta per tutte le guide di preparazione all'esame della patente B. Un modo nuovo di imparare a guidare con una marcia decisamente più green.