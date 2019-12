Ecco come celebrare un Natale speciale grazie all’arte

Natale è sempre più vicino e la corsa al regalo perfetto è ormai iniziata.

Spesso si ha il dubbio su cosa donare, sia per scegliere qualcosa di davvero gradito, sia per evitare di incappare in un omaggio superfluo.

Perché, allora, non regalare cultura?

Donare una visita ad una mostra vuol dire omaggiare la persona di un’esperienza unica.

Inoltre, bearsi dell’arte è sempre un arricchimento interiore che ci apparterrà per sempre.

Quest’anno, poi, si può fare un dono veramente eccezionale, visto che, nel 2020, avrà luogo una mostra attesa da...300 anni!

Finalmente, infatti, il Polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti torna a splendere nella sua integrità, a 550 anni dalla sua realizzazione e a 300 dalla sua disgregazione.

La pala d’altare, realizzata tra il 1470 e il 1472 per la cappella di famiglia di Floriano Griffoni, segnò l’inizio della collaborazione tra i due artisti (uno dei più formidabili sodalizi artistici del secondo Quattrocento italiano).

Attorno al 1725 il nuovo proprietario della cappella, il Monsignore Pompeo Aldrovandi, fece smantellare la pala e destinò le singole porzioni figurate a “quadri di stanza” della residenza di campagna della famiglia a Mirabello, nei pressi di Ferrara.

Nel corso dell’Ottocento i dipinti entrarono poi nel giro del mercato antiquario e del collezionismo, prima di pervenire nei 9 musei che, ancora oggi, li custodiscono.

Ecco perché la possibilità di radunare, finalmente, tutti i pannelli esistenti (oltre il 90% dell’opera complessiva) rappresenta un’occasione davvero eccezionale.

La mostra si compone di due sezioni: la prima curata da Mauro Natale con Cecilia Cavalca, che vedrà in mostra le 16 opere in prestito dai più importanti musei del mondo (National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera di Milano, Louvre di Parigi, National Gallery of Art di Washington, Collezione Cagnola di Gazzada -Va-, Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, Collezione Vittorio Cini di Venezia). La seconda, a cura di Adam Lowe e Guendalina Damone, approfondirà il tema delle tecnologie digitali per la tutela delle opere d’arte.

I visitatori potranno godere della ricostruzione del Polittico operata da Adam Lowe, ma anche del racconto del lavoro di Factum Foundation che negli ultimi 20 anni si è dedicata alla registrazione, all’archiviazione, al restauro digitale ad alta risoluzione di alcune delle più importanti opere d’arte al mondo.

La mostra è stata voluta da Genus Bononiae - Musei nella città: un percorso culturale, artistico e museale articolato in palazzi storici restaurati e riaperti al pubblico, situati nel cuore di Bologna. Alla biglietteria di Palazzo Fava.Palazzo delle Esposizioni (via Manzoni, 2) è possibile acquistare il cofanetto regalo, studiato con un messaggio molto accattivante, con biglietto open della mostra, che consente di accedere all’esposizione in ogni giornata di apertura, dal 12 marzo al 28 giugno. Per il solo acquisto biglietti (senza cofanetto regalo), si può fruire della biglietteria online

Per saperne di più, puoi visitare il sito di Genus Bononiae.