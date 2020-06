Noleggio a lungo termine: così torna in pista uno dei brand più apprezzati in Italia

Un'unica parola risuona nelle case degli italiani in questi giorni: ripartenza! Una semplice parola che nasconde in sé tanti significati: dal riacquistare alcune libertà personali finora sacrificate in nome della sicurezza, al poter tornare a camminare all'aria aperta e a guidare sulle strade delle nostre città più serenamente.

Certo, tornare sulle strade, per molti, significa anche ricominciare con preoccupazioni e scocciature legate al proprio mezzo di trasporto: dal ricordarsi di pagare bolli e assicurazioni, al fare tagliandi e manutenzioni periodiche. Diciamocelo, a volte possedere un'auto è una bella seccatura!

Per questo, ora che c'è l'opportunità di ripartire, bisogna farlo con la marcia giusta: auto nuova e zero preoccupazioni.

In nostro aiuto arriva Volkswagen, il brand tedesco che tutti conoscono e apprezzano, con una nuova promozione dedicata a cinque modelli di successo: Up!, Polo, T-Cross, T-Roc e Golf8, l'ultima arrivata in casa Volkswagen. Il meglio della casa tedesca, insomma, proposto con la nuova formula del noleggio a privati tutto incluso.

In cosa consiste? Innanzitutto in un'auto nuova di zecca, scelta tra i cinque modelli suddetti! In secondo luogo, nel frazionamento del pagamento di noleggio in 36 mesi con canoni che, a seconda del modello scelto, variano da 239 € a 289 €, con un anticipo contenuto e le prime 3 rate in omaggio! Terzo fattore da non sottovalutare? L'all-inclusive. A fronte di quell'unica spesa mensile, tutta la gestione del veicolo è inclusa nel canone: a partire da una copertura assicurativa completa (RCA, assicurazione furto e incendio, copertura danni propri e di terzi, atti vandalici, cristalli ed eventi naturali, tutela del conducente e assistenza stradale 24/7 con sistema a radiofrequenza per il recupero del veicolo), fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la rete ufficiale Volkswagen, passando per l'immatricolazione e la messa su strada, il bollo annuale, la gestione delle multe e delle spese amministrative. Tutto, ma proprio tutto, compreso, insomma! E, come detto, zero scocciature!

Ma vediamo nel dettaglio cosa offre la promozione per ciascun modello:

- Nuova Up! In versione Move 5 porte 1.0 da 60 CV e 30.000 km di percorrenza compresi, noleggiabile con un anticipo di 1.805 € e rate mensili da 279 €.

- Polo in versione Comfortline 1.0 EVO 80 CV e 45.000 km di percorrenza inclusi. Prevede un anticipo di 2.056 € con rate mensili da 279 €.

- T-Cross, il city suv in versione Urban 1.0 TSI 95 CV, con 45.000 km di percorrenza inclusi, un anticipo di 2.521 € e rate mensili da 349 €.

- T-Roc, il crossover compatto in versione Style 1.0 TSI 115 CV, con 45.000 km di percorrenza inclusi, anticipo di 2.888 € e rate mensili da 399 €.

- Nuova Golf8 in versione ibrida 1.5 e TSI mild hybrid EVO ACT 150 CV DSG Life, con 45.000 km inclusi a fronte di un anticipo di 5.000 € e rate da 289 € al mese.

Cinque perle da non perdere, noleggiabili a prezzi super competitivi nella Concessionaria AutoCommerciale del Gruppo Volkswagen. La Concessionaria è ben nota a tutti gli automobilisti di Bologna e dintorni per l'attenzione che da sempre dedica alla soddisfazione dei propri clienti, non solo nello showroom durante la fase di vendita o noleggio, ma anche in fase di manutenzione veicoli con il Service e l'officina. Qui gli interessati potranno valutare non solo l'ampia gamma di allestimenti sui veicoli in promozione, ma anche ammirare e testare personalmente le vetture.

Volkswagen e AutoCommerciale ripartono e lo fanno alla grande, con una formula di noleggio molto apprezzata per l'ampia gamma di scelta tra modelli ed economicamente abbordabile da chiunque desideri ripartire con loro, alla guida di un'auto nuova e senza seccature.