Poli d’eccellenza convenzionati: una marcia in più per la prevenzione

La salute è un valore estremamente importante per ogni individuo. Per mantenere il proprio benessere psicofisico la parola d’ordine è “prevenzione”. Ciò significa prestare attenzione alla propria alimentazione, praticare sport (insomma, avere uno stile di vita sano), ma non solo.

È fondamentale effettuare regolarmente degli esami di routine, per monitorare la propria condizione di salute. Questi controlli permettono di diagnosticare tempestivamente l’insorgere di molte patologie e di affrontarle con maggiore efficacia, riducendo le possibilità che degenerino in qualcosa di più grave.

In quest’ottica, sono sempre di più le persone che sottoscrivono assicurazioni sanitarie: queste ultime, infatti, spesso offrono la possibilità di effettuare check-up completi e periodici, garantendo un’efficiente prevenzione. In questo modo, si può accedere alle ottime strutture convenzionate usufruendo dei vantaggi contemplati dalla propria assicurazione.

A Bologna, per esempio, c’è Ionoforetica, poliambulatorio privato, diventato punto di riferimento della città.

Offre numerosi servizi ambulatoriali e diagnostici secondo elevati standard di qualità, garantiti dall’alto grado di competenza professionale dello staff medico e dalle moderne tecnologie utilizzate, così da rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti.

Ionoforetica è anche partner storico di UniSalute, la compagnia che da vent’anni si dedica solo alla protezione sanitaria e che, spesso, viene scelta dalle aziende private per stipulare polizze per i propri dipendenti.

Con una rete capillare di migliaia di strutture sanitarie convenzionate, garantisce le migliori cure a tariffe competitive. Inoltre, la rete di strutture convenzionate è costituita da poli d’eccellenza.

Tra le specialità ambulatoriali più richieste che Ionoforetica offre in convenzione, figurano: ecografia, risonanza magnetica, visite oculistiche, dermatologiche e reumatolgiche, nonché ecocolordoppler e visita ortopedica.

Puoi consultare l’intero elenco QUI.

Ionoforetica desidera davvero che i suoi molteplici servizi, e il suo elevato standard qualitativo, siano fruibili dalla maggior parte delle persone, per questo, oltre che con la nota Unisalute, è convenzionata con le principali assicurazioni nazionali.

Il Poliambulatorio offre prestazioni in convenzione, in regime privato e in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Se vuoi saperne di più, compila il form, invia una mail, oppure chiamare il numero 0513140488.