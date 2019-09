Quest’estate, cos'è mancato di più agli italiani all'estero? Il caffè!

Quest’anno ti sei concesso un soggiorno all’estero, in una località che sognavi di visitare da moltissimo tempo.

Hai preparato tutto con estrema cura e le aspettative non sono state disattese. Clima perfetto, tantissime attrazioni da visitare, un’ottima cucina locale da sperimentare...l’unica cosa che mancava: il caffè espresso!

In effetti, se si chiede a un italiano, appena tornato da una vacanza estiva all’estero, che cosa gli è mancato di più, la maggior parte delle volte risponderà “il caffè”.

Che sia per iniziare la giornata con la giusta carica, per prendersi una pausa di relax, per ritualità, oppure per il suo sapore inconfondibile, una tazzina di caffè è davvero un piacere a cui non si riesce a rinunciare!

Per questo motivo, molti hanno addirittura pensato di portare la macchinetta del caffè in vacanza il prossimo anno.

Ormai, sono pochissime le case in cui non è presente una caffettiera, o una (forse più comoda) macchinetta per il caffè.

Oggi, il mercato offre una vastissima scelta di macchinette per il caffè a capsule; uno strumento pratico (in pochissimi passaggi consente di preparare un caffè eccellente), di dimensioni ridotte (si può collocarle in piccoli spazi inutilizzati della tua cucina), amico della pulizia (evita lo spargimento di polvere di caffè racchiudendola in una cialda/capsula).

Purtroppo, però, il prezzo delle capsule originali è spesso piuttosto elevato.

Allora perché non provare le capsule compatibili?

Scegliendo bene, puoi ottenere un gustoso caffè senza spendere una fortuna.

LaCompatibile, per esempio, è un'azienda che produce e spedisce capsule con caffè torrefatto in Italia e ha un occhio di riguardo sia per la qualità che per la convenienza.

Per limitare i tempi di spedizione, e problemi vari con i corrieri, elabora gli ordini con grande celerità spedendone il 99% il giorno stesso. Questo, grazie a efficienza e posizione di sede/magazzino: si trovano, infatti, appena fuori Bologna.

LaCompatibile offre un ottimo servizio clienti, l'acquisto è facile, veloce e non richiede la registrazione. Inoltre, i clienti vengono coccolati con interessanti offerte dedicate.

Ti abbiamo incuriosito? Allora dai un’occhiata alla vasta selezione di capsule compatibili di Bologna; ecco i più popolari:

Capsule compatibili Nespresso

Capsule compatibili CaffItaly

Capsule compatibili Fior Fiore Coop

Capsule compatibili Lavazza a modo mio

Capsule compatibili Nescafè Dolcegusto